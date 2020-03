Mars Wrigley: Wüllner wird Chief Financial Officer

Roman Wüllner ist seit dem 1. Februar neuer Chief Financial Officer (CFO) von Mars Wrigley in Deutschland. Der ehemalige Finance Director Global Customers tritt die Nachfolge von Francesco de Benedictis an, der als Vice President Service & Finance für Mars Food Europe & Russia und Global Business Partner bei Mars Food eintreten wird. Als Mitglied des deutschen Leadership Teams wird Roman Wüllner an Laurence Etienne, Geschäftsführerin Mars Wrigley in Deutschland, berichten.