Vion Deutschland: Stange aufgestiegen

Anzeige

Vion will nachhaltige Lebensmittelketten aufbauen. Unternehmensintern heißen diese BBCs (Building Balanced Chains). Sie sollen helfen, langfristige Beziehungen aufzubauen, um den Landwirten eine stabile Zukunft zu bieten und Kunden mehr Differenzierung bei den Produkten zu ermöglichen. Der neue Beirat wird sich nach einer Unternehmensmeldung mit externen Stakeholdern in Verbindung setzen, um das Vion Executive Committee über wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland zu beraten. In seiner neuen Funktion soll David de Camp die Umsetzung der neuen Vion-Strategie vorantreiben.

Die Position des Direktors von David de Camp wird an Leon Cuypers, derzeit Direktor Supply Chain bei Vion Pork, übertragen. Ronald Lotgerink (CEO Vion): „Die Schaffung eines Beirats für Vion in Deutschland wird unsere Marktposition in einem turbulenten Umfeld stärken.“