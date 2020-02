Bundesrat: Hessen will Pfandpflicht ausweiten

Hessen macht sich im Bundesrat für eine Ausweitung der Pfandpflicht auf alle Getränkedosen und Einweg-Kunststoffflaschen stark. „Unser Ziel ist es, schnelllebige Verpackungen sowie Wegwerfprodukte zu reduzieren“, sagte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne, Foto) in Wiesbaden. Die Initiative soll am morgigen Freitag in der Länderkammer in Berlin vorgestellt werden.