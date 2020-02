Frostkrone: Erweitert erneut internationale Präsenz

Anzeige

In Kirkcaldy stellt Innovate Foods tiefgekühlte Fingerfoods und Snacks für den Groß- und Einzelhandel sowie den Food Service her. Gegründet und bis heute geleitet wird das in Schottland ansässige Unternehmen von Tony Dumbreck. Innovate Foods gehört zu den führenden Fingerfood-Herstellern in Großbritannien. Beim Thema Innovationen sind die Frostkrone Food Group und Innovate Foods bereits jetzt auf einer Linie: „Der Fingerfood- und Snackmarkt ist schnelllebig und trendorientiert. Erfolgreich ist, wer flexibel ist und darauf mit neuen, passenden Produktinnovationen antwortet“, so Frédéric Dervieux (Foto), CEO der Frostkrone Food Group.

Bereits 2018 erwarb die Frostkrone Food Group die Unternehmen Piz’wich Europe und Varenne Gastronomie in Frankreich. 2019 kam Rite Stuff Foods, Inc. in den USA dazu.