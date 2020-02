Plastics Europe: Neue Führung

Der paneuropäische Verband der Kunststofferzeuger, Plastics Europe, bekommt eine neue Führung. Virginia Janssens wurde zum Managing Director ernannt. Sie tritt ihren neuen Posten am 16. März 2020 an.

Janssens übernimmt die Aufgaben von Executive Director Karl-H. Foerster, der den Verband im September 2019 aus persönlichen Gründen verlassen hatte. Zwischenzeitlich füllte Dr. Patricia Vangheluwe die Führungsposition interimsmäßig aus.

Janssens ist seit 2012 Managing Director der European Organization for Packaging and the Environment (EUROPEN). Zuvor war sie sowohl als Public Affairs- als auch PR-Beraterin für verschiedene Kunden aus den Bereichen Umwelt, Lebensmittel, Chemie und Energie tätig. Janssens hat einen Master-Abschluss in Politik- und Sozialwissenschaften der Katholischen Universität Löwen, Belgien, und einen weiteren Master in Intercultural Management von der ICHEC Business School Brüssel.