Zusammenschluss: Marlep Tanklogistik und Fernlast Logistik

Im Rahmen eines Anteilstauschs hat die Marlep Tanklogistik GmbH die zur Boettger Gruppe gehörende Fernlast Logistik GmbH übernommen. Damit schließen sich zwei Spediteure in der Lebensmittellogistik zusammen und bilden eine der größten Tankspeditionen für flüssige Lebensmittel in Deutschland. Die Geschäftstätigkeit erfolgt weiterhin unter beiden Marken.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2020 haben sich beide Unternehmen unter der Führung von Marlep zusammengeschlossen und verfügen aktuell über nahezu 200 Logistikeinheiten. Die bisherigen Standorte von Marlep Tanklogistik mit Hauptsitz in Hamburg und Fernlast Logistik in Braunschweig bleiben erhalten. Von der Zentrale in Hamburg wird die Unternehmensgruppe gesteuert. Die Lebensmitteltankverkehre werden sowohl von Hamburg als auch von Braunschweig aus disponiert. In Braunschweig erfolgt zudem die Disposition der Lebensmittelsiloverkehre und es steht eine Tankinnenreinigungsanlage zur Verfügung.