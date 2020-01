Tesa SE: Vorstand komplett

Anzeige

Dr. Norman Goldberg hat am 1. Januar als Vorstandsvorsitzender die Nachfolge von Dr. Robert Gereke angetreten, der in den Ruhestand gegangen ist. Angela Cackovich übernimmt den Bereich „Direct Industries“. Sie war seit 2011 bei der Henkel KGaA & Co. KG in verschiedenen globalen Management-Positionen tätig. Dr. Jörg Diesfeld, bis Ende 2019 Vice President Finance Pharmacy & Selective Brands bei der Beiersdorf AG, folgt aktuell als neuer Finanzchef auf Jan Christoph Teetz. Den vierköpfigen Vorstand komplettiert Oliver Höfs, der seit 2016 als Vorstand Trade das Handelsgeschäft des Tesa-Konzerns managt. Foto v.l.: Dr. Jörg Diesfeld, Angela Cackovich, Dr. Norman Goldberg und Oliver Höfs.

Tesa SE ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Beiersdorf AG.