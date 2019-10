Bonduelle: Veränderung im Vertrieb

Anzeige

Nicole Studer übernimmt das Amt von ihrem Vorgänger Miguel Lanza. In ihrer neuen Funktion verantwortet sie sämtliche Vertriebsaktivitäten für den Bereich Food Service Frische. Sie berichtet an Aymeric De la Fouchardière, der seit dem 1. September 2019 die Geschäftsführung für den Bereich Frische inne hat. Gerald Gehrke hat die Verantwortung für den Bereich Retail Deutschland Long Life übernommen und ersetzt damit Mahan Bolourchi. Er berichtet an Fabrice Renaudeau, seit dem 1. Juli 2018 Geschäftsführer für den Bereich Long Life bei Bonduelle.