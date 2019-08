Landgard: Schneider übernimmt Geschäftsführung

Anzeige

Schneider wird die neue Funktion parallel zu ihrer Verantwortung als Leitung der Vorstands- und Konzernorganisation übernehmen. Die 42-Jährige ist von Beginn ihrer Ausbildung bis heute bei Landgard in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als Geschäftsführungs-Assistenz, Vorstandsassistentin und zuletzt verantwortlich für den Bereich Vorstands- und Konzernorganisation.

Die Landgard Service ist die Dachgesellschaft, in der sämtliche Dienstleistungen und Services der Landgard Service Bereiche wie Marketing, Recht, HR, IT, Revision, Finanz/RW, Controlling und Immobilien gebündelt werden. Schneider wird die Vorstände von Landgard und damit die aktuelle Geschäftsführung der Landgard Service bezüglich Koordination, Gesamtleitung und ganzheitlicher, optimierter und kostenorientierter Ausrichtung unterstützen.

Die Geschäftsführung der Floritray GmbH, bestehend aus Armin Rehberg und Franz Willi Honnen, wird um um Thomas Schlich ergänzt. Die Floritray GmbH ist verantwortlich für den Aufbau und Inverkehrbringung einer branchenweiten Mehrwegpaletten-Lösung im Bereich Blumen und Pflanzen. Für den aktuellen Aufbau wird die Geschäftsführung zusätzlich von Stefan Grett-Winkel unterstützt, der zuletzt als Bereichsleiter der Floristik bei Landgard tätig war.

Um die Landgard Erzeugerorganisation (EO) und die Vertriebseinheiten zukünftig noch besser zu verzahnen, wird sich Labinot Elshani parallel zu seinen Aufgaben in der Geschäftsführung Vertrieb und in der Region West als Generalbevollmächtigter stärker um die Koordination und übergreifende Abstimmung aller Vertriebsaktivitäten kümmern. Labinot Elshani wird in der Koordination von Bernd Henschel und Marisa Barth unterstützt. Henschel wird die Verwaltungsthemen in der EO und den vertrieblichen Einheiten der Kernregion West verantworten.

Zur Unterstützung von Labinot Elshani wird zusätzlich Thomas Schlich in die Geschäftsführung der Landgard West berufen und hier in enger Abstimmung mit Labinot Elshani zur EO die Aufgaben verantworten. Ausscheiden aus der Geschäftsführung der Landgard West wird Günther Hach Amar. Er wird zukünftig in der Funktion des Bereichsleiters das Thema Packstation verantworten. Ab 01.09.2019 wird die operative Bereichsleitung Vertrieb Gemüse bei Landgard West von Kerstin Hartmann und Alexander Scheufen verantwortet.