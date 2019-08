Unilever: Wechsel an der Spitze

Peter Dekkers (Foto) hat am 1. August als Executive Vice President (EVP) Unilever DACH die Verantwortung für das Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Er folgt auf Ulli Gritzuhn, der die DACH-Region in den vergangenen fünf Jahren leitete und sich zu Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet hat.