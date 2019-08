Splendid Drinks Group: Göttsche Getränke und Bley & Bley fusionieren

Anzeige

„Seit dem Umzug von Bley & Bley in die Boschstraße haben wir bereits Hand in Hand gearbeitet. So war es letztlich nur konsequent, dass wir Mitarbeiter, Sortimente, Marktexpertise und Logistik auch offiziell zusammenlegen“, so Wolfgang Thiel, Geschäftsführer von Göttsche. Für die Mitarbeiter der Bley & Bley bleiben die Beschäftigungsverhältnisse bei Göttsche Getränke unverändert bestehen, womit Kunden ihre bekannten Ansprechpartner behalten. Die Verschmelzung wird mit Eintragung in das Handelsregister wirksam.