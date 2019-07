Gurkenernte: Versorgungsengpass in Sicht

Die Ernte im größten Gurkenanbaugebiet Europas in Niederbayern ist in vollem Gange. Josef Hofmeister, Geschäftsführer der Erzeugerorganisation Geo Bayern in Aholming (Kreis Deggendorf) rechnet damit, dass die Konservenhersteller ihre Verträge mit dem Handel nicht vollständig erfüllen können.