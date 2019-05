Voelkel: Erweitert Geschäftsführung und investiert

Bio-Saft-Hersteller Voelkel GmbH hat die Geschäftsführung erweitert. Den bisherigen Geschäftsführern Stefan (60) und Jacob (32) stehen seit dem 1. April 2019 Boris (34) und Jurek Voelkel (28) sowie Christian Harder (61) zur Seite. Aktuell investiert Voelkel zudem 15 Millionen Euro in den Ausbau der Produktions- und Lagerkapazitäten am Heimatstandort im wendländischen Pevestorf.

Alle drei neuen Geschäftsführer verantworten nach einer Pressemeldung bereits seit mehreren Jahren die ihnen nun auch als Geschäftsführer übertragenen Bereiche: Boris Voelkel zeichnet verantwortlich für den Einkauf, Jurek Voelkel für Marketing und Vertrieb und der seit 2010 im Unternehmen als kaufmännischer Leiter tätige Christian Harder die Finanzen.

Aktuell investiert Voelkel 15 Millionen Euro in den Ausbau der Produktions- und Lagerkapazitäten am Heimatstandort Pevestorf. Mit der derzeit laufenden Inbetriebnahme einer vierten Produktionslinie kann das Unternehmen, das nach eigenen Angaben als einziger großer deutscher Saftproduzent zu 100 Prozent Bio-Säfte herstellt, zusätzlich 20.000 Flaschen pro Stunde reinigen, befüllen und etikettieren. „Entgegen des allgemeinen Trends am deutschen Markt ist die neue Linie eine Mehrweganlage“, erläutert Jacob Voelkel.

Ebenfalls kurz vor Inbetriebnahme ist eine neue Fertigwarenhalle mit 10.000 zusätzlichen Palettenplätzen und einem gekühlten Bereich für Frischthekenware wie zum Beispiel Smoothies. Komplettiert werden die Ausbauarbeiten durch ein neues Tanklager mit einer aktuellen Kapazität von sechs Millionen Litern.