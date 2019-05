Coca-Cola : Fünf Millionen Euro für die Glasflasche

Coca-Cola investiert rund fünf Millionen Euro in die Glas-Mehrwegproduktion in Deizisau. Mit der Investition setzt das Werk in diesem Jahr zwei Großprojekte um: das Comeback der 1-Liter-Mehrweg-Glasflasche und den Einbau einer neuen Reinigungsmaschine für kleine Glasflaschen.

Anzeige

„Das ist eine der größten Investitionen der letzten Jahre an unserem Standort. Sie stärkt unser Werk im Produktionsnetzwerk von Coca-Cola“, sagt Betriebsleiter Thomas Sprecher. Die Investition im 90. Jubiläumsjahr von Coca-Cola in Deutschland zeigt: Die ikonische Mehrweg-Glasflasche, die vor 90 Jahren in Essen erstmals abgefüllt wurde, spielt noch immer eine wichtige Rolle. Und auch die 1 Liter Mehrweg-Glasflasche kommt zurück – für Coca-Cola und Coca-Cola Zero Sugar.

Die Entscheidung für die Investition geht auf Marktanalysen zurück: Immer mehr Konsumenten legen Wert auf die besondere Qualität einer frisch geöffneten Glasflasche, zum Beispiel in Restaurants. In Deutschland gehörten die kleinen Glasflaschen im vergangenen Jahr zu den Erfolgstreibern von Coca-Cola. Einen Trend zur Mehrweg-Glasflasche gibt es auch im Handel: Dort sind Konsumenten mit gehobenen Anspruch die primäre Zielgruppe der neuen 1-Liter-Glasflasche.

Die Großprojekte im Werk betreffen beide Mehrweglinien: Zunächst baut das Produktionsteam die Linie für 1-Liter-PET-Mehrwegflaschen um. Läuft alles nach Plan, füllt die Anlage im Sommer zusätzlich 1 Liter Mehrweg-Glasflaschen ab. Ist das Projekt umgesetzt, startet der Einbau der Spülmaschine an der Linie für kleine Mehrweg-Glasflaschen. Für beide Großprojekte stehen die Anlagen mehrere Wochen still.

Die Flaschenreinigungsmaschine ist die größte und schwerste Maschine der Glas-Mehrweglinie. „Es wird ein Kraftakt, den Koloss millimetergenau in unsere Linie einzusetzen. Wir werden bis zu 100 Tonnen am Standort bewegen und die Wand unserer Halle um acht Meter verlegen“, sagt Sprecher.

In Deizisau füllt Coca-Cola auf zwei Produktionslinien kohlensäurehaltige Getränke in PET- und Glas-Mehrwegpfandflaschen ab. Dazu gehören Klassiker wie Coca-Cola, Fanta, Sprite und zuckerfreie Varianten. Die Getränke aus Deizisau erfrischen die Metropolregion Stuttgart sowie weitere Teile Baden-Württembergs. In Deizisau wurden 2018 rund 11 Millionen Kisten Getränke abgefüllt.