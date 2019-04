Iglo: Nutri-Score vorläufig verboten

Anzeige

Gegner der Nutri-Score Kennzeichnung ist offiziell der in München ansässige Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e.V., der am Beispiel von Iglo die freiwillige Nährwertkennzeichnung auf den Verpackungen untersagen will, erklärt das Unternehmen. Neben Iglo Deutschland haben sich auch die Unternehmen Danone; bofrost; Mestemacher und McCain dazu entschlossen, das Nutri-Score freiwillig einzuführen.

Danone beurteilt die einstweilige Verfügung als Rückschritt. Richard Trechman, Country Manager Danone D-A-CH, erklärt: „Wir wissen, dass sich Verbraucher eine leicht verständliche Kennzeichnung auf Lebensmitteln wünschen. Der Nutri-Score kann genau dies bieten, denn er ist einfach, transparent und wissenschaftlich fundiert.“ Neben den Fruchtzwergen tragen auch Produkte unter Dany das Nutri-Score-Label, sie sind von der Verfügung allerdings nicht betroffen.