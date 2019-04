Hansa-Heemann: Büttel neu im Vorstand

Anzeige

Büttel ist bei Carl Kühne als Mitglied der Geschäftsführung für den Vertrieb im In- und Ausland zuständig. Zuvor sammelte er Erfahrungen in der Getränkeindustrie in den Bereichen Marketing und Vertrieb unter anderem bei der Apollinaris & Schweppes GmbH in Hamburg und bei Coca-Cola Deutschland in Berlin und Düsseldorf.

Der 46-jährige Büttel erweitert nach der Pressemeldung den aus German Reichert (Vorsitzender) und Thomas Reise bestehenden Vorstand der Hansa-Heemann AG.