Beam Suntory Neue Spitze

Anzeige

Die neuen Regionen sind Asien-Pazifik und Global Travel Retail, Indien sowie Europa, Nahost und Afrika (EMEA). Die Region Japan wird in Zukunft auch für das Geschäft in China mit verantwortlich sein. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Teams aufgrund dieser Veränderungen in der Lage sein werden, durch größere Agilität und konsistentere Arbeitsweisen noch erfolgreicher am Markt zu operieren“, sagt Pryce Greenow, Beam Suntory President International.

Nicole Ehlen, neu im Amt als Managing Director Deutschland, ist seit 2013 im Unternehmen tätig, davor war die heute 45-Jährige zwölf Jahre für Unilever in Deutschland und Großbritannien tätig.