Coca-Cola: 50 Millionen für Mannheim

Coca-Cola investiert weiter in das Mannheimer Werk: Rund 30 Millionen Euro fließen in diesem Jahr in eine neue Glas- Mehrweganlage. Es ist die zweite Millioneninvestition in Folge: Bereits im vergangenen Jahr hat der Standort eine neue Einweglinie erhalten. Damit investiert Coca-Cola in zwei Jahren rund 50 Millionen Euro in Mannheim.