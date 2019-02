Bel Deutschland : Clusterorganisation DACH

Stefan Körber ist seit Beginn des Jahres Sales Director der Bel Deutschland GmbH. Bereits seit 2010 ist er bei Bel tätig – bis Juni 2015 als Marketing Director Deutschland und Managing Director Austria, seitdem leitete Körber als Geschäftsführer das Geschäft von Bel Suisse in der Schweiz.

Ab 01. Februar 2019 wird Tom Brzovic als Commercial Director die Leitung des Schweizer Büros von Bel Suisse in Cham übernehmen. Er bringt mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Marketing- und Vertriebspositionen in der FMCG Branche in der Schweiz mit, unter anderem bei Coca-Cola, Campari und Hilcona. Seit Februar 2015 war Brzovic bei Mars Schweiz AG im Vertrieb tätig.