Zur Mühlen:Neuer Leiter von Gutfried

22.01.2019 Lebensmittel Praxis

Matthias Gaida (Foto) ist neu Teil der Geschäftsführung der zur Mühlen Markenvertriebs GmbH. Der 47-jährige verantwortet unter anderem die Marke Gutfried und verstärkt als erfahrener Branchenkenner das Team in den nationalen Vertriebstätigkeiten.

Der ausgebildete Kaufmann und Marketingfachwirt Gaida arbeitete zuvor sieben Jahre beim Wursthersteller Schulte in Dissen. Anschließend über 14 Jahre als Geschäftsführer bei „Die Thüringer“ in Dornheim. Als Vorstandsvorsitzender des Thüringer Ernährungsnetzwerks machte sich Gaida einen Namen in der Branche.