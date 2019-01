Die Thüringer:Neue Geschäftsleitung

09.01.2019 Lebensmittel Praxis

Die Thüringer Fleisch- und Wurstwarenspezialitäten Rainer Wagner GmbH plant Kapazitätserweiterungen für die Standorte Dornheim und Heilbad Heiligenstadt. Gleichzeitig wird die Geschäftsleitung neu aufgestellt. Ab sofort übernimmt der langjährige Prokurist Lars Kleiber(Foto) die Geschäftsführung. Unterstützt wird er von Franz Josef Gausepohl als Geschäftsführer für den Bereich Finanzen.

Der bisherige Geschäftsführer Matthias Gaida verlässt das Unternehmen nach 14 Jahren. Kleiber ist bereits seit mehreren Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und kennt das Unternehmen seit mehr als 30 Jahren. Er kündigt an, dass „Die Thüringer“ kräftig in neue Produktionskapazitäten und -technologie investieren werden. An den zwei Standorten sind knapp 200 Mitarbeiter beschäftigt.