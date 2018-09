Halloren:Neuer Vorstandschef

18.09.2018 Lebensmittel Praxis

Die Halloren Schokoladenfabrik bekommt mit dem 53 Jahre alten Manager Ralf Wilfer (Foto) einen neuen Vorstandschef. Er wird vom 1. Oktober an die Führung des Traditionsbetriebs aus Halle übernehmen. Unterstützt wird Wilfer in den ersten Monaten noch durch den Interimsvorstand Klaus Schramm, der seine Projektbereiche in diesem Zeitraum abschließen wird.

Wilfen bringt eine langjährige Erfahrung in der Süßwarenbranche mit. Seine Karriere begann 1991 bei Kraft Foods im Werk Lörrach und führte ihn über Lindt & Sprüngli, Stollwerck GmbH sowie der Homann Feinkost zu Solent, einem der größten Schokoladenhersteller in Europa, wo er als Geschäftsführer tätig war.

Halloren hatte nach zwei Verlustjahren in Folge im Frühjahr die komplette Führungsmannschaft um den langjährigen Vorstandschef Klaus Lellé vor die Tür gesetzt. Daraufhin übernahm der Sanierungsexperte Ralf Coenen die Geschäfte und richtete das Unternehmen neu aus.