Bahlsen:Geregelter Wechsel und Nachfolge

25.04.2018 Lebensmittel Praxis

Werner M. Bahlsen (69, Foto) wechselt aus dem Management Board in den Verwaltungsrat der Bahlsen-Gruppe. Das Unternehmen wird operativ künftig gemeinschaftlich von den bisherigen Mitgliedern des Management Boards geführt. Dies sind Daniela Mündler, Michael Hähnel, Scott Brankin und (ab dem 3. Quartal des Jahres) Jörg Hönemann.

Erstmals in der jüngeren Bahlsen-Geschichte gibt es somit keinen Vertreter der Familie Bahlsen im Management Board. Der Verwaltungsrat ist insbesondere für die langfristige strategische Ausrichtung der gesamten Bahlsen-Gruppe verantwortlich. Werner M. Bahlsen wird den Vorsitz des neu geschaffenen Verwaltungsrats übernehmen. Weitere Mitglieder des Gremiums, das sich etwa fünf Mal im Jahr trifft, sind Peter Barrenstein (ehemals Director McKinsey & Company), Matthias Becker (Geschäftsführer der Hülsta-Unternehmensgruppe), Jörg Rheinboldt (CEO Axel Springer Plug & Play Accelerator) sowie Johannes Bahlsen (30). „Mit meinem ältesten Sohn Johannes im Verwaltungsrat als Vertreter der Familie binden wir frühzeitig die nächste Bahlsen-Generation in das Unternehmen ein“, so Werner M. Bahlsen.