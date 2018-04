Hitschler:Neuer Vertriebsdirektor in Köln

19.04.2018 Lebensmittel Praxis

Nach dem Ausscheiden von Sascha Löhr und Michael Voß hat Gregor Steinborn (46) im April die Position des Vertriebsdirektors bei dem Kölner Familienunternehmen Hitschler übernommen. Neben dem Inland verantwortet Steinborn damit auch den Export des Süßwarenherstellers.

Anzeige

Nach seinem Studium zum Dipl. Wirtschaftsingenieur hat Gregor Steinborn in marktführenden Unternehmen der Spielwarenindustrie wie Ravensburger Spiele und Jumbo Spiele sowie als Geschäftsführer des KaDeWe in Berlin in führender Position unter anderem auch im Vertrieb aktiv. Zuletzt war er als Interims-Geschäftsführer im Lebensmittel-Einzelhandel und der Consumer-Electronic Industrie tätig. Hitschler International ist ein mittelständisches Süßwarenunternehmen.