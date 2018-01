Reimann:Konkurrenz für Coca-Cola

30.01.2018 Lebensmittel Praxis

Die deutsche Unternehmerfamilie Reimann kauft über ihre Beteiligungsgesellschaft JAB, den amerikanischen Limonadenhersteller Dr. Pepper Snapple (7up, Orangina). Der Neuzugang soll mit der bereits zum Firmenimperium gehörenden Tochter Keurig Greeen Mountain fusionieren.

Der neue Getränkeriese repräsentiert einen kombinierten Jahresumsatz von 11 Mrd. Dollar und will Coca Cola und Pepsi in den USA Konkurrenz machen. Keurig Dr Pepper (KDP) soll an der New Yorker Börse notiert werden. JAB will 87 Prozent des Konzerns halten. Aktionäre und Aufseher müssen aber noch zustimmen. Bis Ende des zweiten Quartals soll der Deal abgeschlossen sein, den JBA mit umgerechnet 7,3 Mrd. Euro finanziert.

Keurig ist vor allem für Kaffeekapseln bekannt. Die Reimanns hatten, gemeinsam mit anderen Investoren, das Unternehmen Ende 2015 für 13,9 Mrd. Dollar gekauft. Zum Portfolio der Reimann-Familie zählen auch Jacobs Douwe Egberts („Jacobs“, „Tassimo“, „Senseo“), was JAB zum weltgrößten Kaffeekonzern macht. Außerdem sind sie am Kosmetikkonzern Coty sowie an etlichen US-Gastroketten wie Peet‘s Coffee, Panera Bread oder Krispy Kreme Doughnuts beteiligt.