Katjes Fassin:Beteiligung an Candy Kittens

24.01.2018 Lebensmittel Praxis

Katjes Deutschland hat sich an der Britischen Süßwarenmarke Candy Kittens beteiligt. „Katjes ist Vorreiter was Natürlichkeit angeht und der vegetarische Trendsetter unter den Fruchtgummis. Die Werte und Visionen, die wir mit Katjes verkörpern, passen perfekt zur innovativen Ausrichtung von Candy Kittens“, so Bastian Fassin (Bild), geschäftsführender Gesellschafter.

Anzeige

Der 2012 von Made in Chelsea-Star Jamie Laing und Mitbegründer Ed Williams in London gegründete Startup hat sich mit seinen innovativen Gourmet Sweets in authentischen Geschmacksrichtungen und originellen Verpackungen schnell zu einer der bekanntesten Candy-Marken Großbritanniens entwickelt. Alle Produkte sind glutenfrei und werden ohne künstliche Aromen oder Farbstoffe hergestellt.

Candy Kittens vertreibt seine Produkte sowohl online als als auch im lokalen Einzelhandel in über 5.000 Filialen, darunter Selfridges, Tesco und Sainsbury‘s.