Der Discounter Lidl baut am Pfingstwochenende sein Engagement bei den Festivals Rock am Ring und Rock im Park aus. Der Discounter wird erstmals im Infield präsent sein und bietet neben den Stores auch Unterhaltungsangebote.

Bereit für den Festival-Spaß: In diesem Jahr hat sich Lidl besonders viel einfallen lassen. Bildquelle: Lidl Deutschland

Lidl baut sein Angebot bei den Musikfestivals Rock am Ring am Nürburgring in Rheinland-Pfalz und Rock im Park auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg aus. Der Lebensmittelhändler wird am Pfingstwochenende zum ersten Mal auch im Infield der Festivals präsent sein, wie er mitteilte. Anlass bieten die Jubiläen der beiden Zwillingsfestivals, die parallel laufen und fast identische Line-Ups haben: Rock am Ring begeht sein 40-jähriges und Rock im Park sein 30-jähriges Bestehen.

Rock Stores: 400 Produkte auf 1.500 Quadratmetern

Im Festivalbereich können Besucher an einem Spiel teilnehmen. Dabei stoßen sie mit einer an einem Seil befestigten Kugel übergroße Flaschen der Lidl-Eigenmarke Solevita um. Bei Rock am Ring ergänzen eine Smoothie-Bar mit Lounge-Bereich und eine Dachterrasse mit Blick auf die Bühnen das Angebot.

Wie in den Vorjahren betreibt Lidl auch 2025 wieder seine Festivalfilialen, die so genannten Rock Stores. Diese bieten auf über 1.500 Quadratmetern mehr als 400 Produkte an. Das auf das spezielle Klientel zugeschnittene Sortiment umfasst Backwaren, Grillprodukte, Obst, Gemüse, Getränke und Festivalutensilien. Lidl verkauft die Produkte nach eigenen Angaben zu seinen regulären Preisen. Rund 150 Lidl-Mitarbeiter sind im Einsatz.

Lidl präsentiert exklusive Festivalkollektion

Neu im Angebot findet sich eine exklusive Festivalkollektion mit Kleidungsstücken wie T-Shirts, Trainingsanzügen und Regenponchos. Diese will Lidl in begrenzter Stückzahl in den Rock Stores und ab dem 2. Juni auch in seinem Onlineshop anbieten.

Neben dem Verkauf von Lebensmitteln und Festivalartikeln plant Lidl weitere Unterhaltungsangebote. In der Nähe der Rock Stores sollen Sitzmöglichkeiten zum Entspannen entstehen. Herzstück der zur Erholung hergerichteten Plätze ist ein riesiger Lidl-Rock Tower, gekrönt von einem übergroßen Einkaufswagen auf dem Dach. Zudem kündigt Lidl Partyspiele wie ein Einkaufswagen-Curling an. Bei Rock am Ring will der Händler zusätzlich eine Grillstation einrichten. Dort können Festivalbesucher ihr gekauftes Grillgut zubereiten.