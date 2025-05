Personelle Veränderungen - Edeka Minden erneuert Führungsgremien

Die Edeka Minden hat auf ihrer Generalversammlung Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat vollzogen. Zwei langjährige ehrenamtliche Vorstandsmitglieder wurden verabschiedet, während drei neue Kaufleute in den zehnköpfigen Aufsichtsrat einzogen.

Aufgestellt für die Zukunft: Mitglieder des Aufsichtsrates und des Vorstandes stellen sich dem Fotografen. Bildquelle: Edeka Minden

Die Edeka Minden hat auf ihrer 106. Generalversammlung personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Das Unternehmen verabschiedete die langjährigen ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder Karl Stefan Preuß und Horst Röthemeier aus Altersgründen.

Dirk Bruns und Tom Kutsche nun im Vorstand

An ihre Stelle berief die Genossenschaft die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Dirk Bruns und Tom Kutsche in den ehrenamtlichen Vorstand. Bruns gehörte dem Aufsichtsrat seit 2021 an, Kutsche seit 2014.

Auch im Aufsichtsrat gab es Wechsel. Die Genossenschaftsmitglieder bestätigten Marc Kuhlmann und Thorsten Wucherpfennig in ihren Ämtern. Neu in das Gremium wählten sie die selbstständigen Kaufleute Katrin Bienek, Daniela Posselt und Andre Hanekamp. Stefanie Brehm, seit 2016 Mitglied des Aufsichtsrats, schied aus dem Gremium aus. Sie wurde nicht wiedergewählt.

Marc Kuhlmann bleibt Aufsichtsratsvorsitzender

Marc Kuhlmann bleibt Vorsitzender des Aufsichtsrats. Diese Position übt er seit 2021 aus. Thorsten Wucherpfennig bestätigten die Mitglieder als seinen Stellvertreter. Der Aufsichtsrat der Edeka Minden besteht nun aus zehn Mitgliedern, darunter Einzelhändler aus verschiedenen Regionen des Genossenschaftsgebiets.

Die Generalversammlung entlastete Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig. Der Vorstand der Edeka Minden setzt sich nun aus drei ehrenamtlichen und drei geschäftsführenden Mitgliedern zusammen. Mark Rosenkranz fungiert als Sprecher des geschäftsführenden Vorstands.