Veranstaltungstipp - Jetzt zum Supermarkt des Jahres 2025 anmelden!

Die erste Phase des Wettbewerbs um die Auszeichnung Supermarkt des Jahres 2025 ist abgeschlossen. Nun fiebert die Branche der großen Preisverleihung auf dem Kongress am 22. Mai in Essen entgegen. Seien Sie dabei und erleben Sie einen inspirierenden Tag mit spannenden Vorträgen und emotionalen Höhepunkten!

Der Supermarkt des Jahres ist einer der wichtigsten Wettbewerbe in der Lebensmittelbranche, organisiert von der Lebensmittel Praxis.

Erleben Sie die wichtigsten Köpfe der Branche live: Beim Supermarkt des Jahres 2025 der Lebensmittel Praxis am 22. Mai in Essen erwartet Sie ein Kongressprogramm, das aktuelle Trends und zentrale Herausforderungen der Lebensmittelbranche beleuchtet.

Rewe-Chef Lionel Souque spricht in der Grand Hall der Zeche Zollverein über die aktuellen Herausforderungen für den Handel in Europa. In einer hochkarätig besetzten Diskussionsrunde mit Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europaparlaments, und Markus Buntz, Vorstandschef der Bünting-Gruppe, geht es um die Folgen zunehemender Bürokratie für die Wirtschaft. Weitere Programmpunkte drehen sich um die Gewinnung von Mitarbeitern aus dem Ausland und innovative Ansätze für die Ernährung der Zukunft.

Am Nachmittag stehen praxisnahe Einblicke im Fokus: Wie können Händler soziale Medien nutzen, um zur Marke zu werden? Welche Potenziale bietet Retail Media? Und wie lassen sich Kassenzone und Öffnungszeiten optimal gestalten? Durch das Programm führt auch in diesem Jahr Moderatorin Doro Gelmar.

Höhepunkt der Veranstaltung ist die feierliche Preisverleihung der besten Supermärkte Deutschlands durch eine Fachjury und Verbraucherstimmen. Werfen Sie schon jetzt einen Blick auf die nominierten Märkte – auf unseren Instagram- und Facebook-Kanälen. Eine ausführliche Vorstellung der Nominierten finden Sie außerdem in der Lebensmittel Praxis Ausgabe 9, die am 21. Mai erscheint.

Melden Sie sich jetzt noch schnell an und sichern Sie sich Ihren Platz in der Grand Hall der Zeche Zollverein in Essen.

Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm finden Sie hier.