Führungswechsel im Großhandel - Lekkerland bekommt neuen Vorstandschef

Der Großhändler Lekkerland erhält zum Jahreswechsel mit Hilmar Hübers (Foto, rechts) einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Patrick Steppe (Foto, links) wechselt nach neun Jahren an der Spitze in den Aufsichtsrat. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seinen Vorstand um vier neue Manager.

Patrick Steppe (links) übergibt den Vorstandsvorsitz zum 1. Januar 2026 an Hilmar Hübers, derzeit Chief Operating Officer (rechts) von Lekkerland. Bildquelle: Lekkerland

Der Großhändler Lekkerland bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Patrick Steppe verlässt das Unternehmen zum Jahresende, wie Lekkerland mitteilte. Sein Nachfolger wird zum 1. Januar 2026 der derzeitige Chief Operating Officer Hilmar Hübers, Jahrgang 1973.

Der 57-jährige Steppe stand mehr als neun Jahre an der Spitze des auf Tankstellen und Kioske spezialisierten Großhändlers. Er wechselt in den Aufsichtsrat der Lekkerland SE, wie das Unternehmen bekannt gab. Der Vorstandsvorsitzende der Rewe Group, Lionel Souque, würdigte Steppes Verdienste: „Patrick Steppe hat mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung maßgeblich dazu beitragen, Lekkerland zu dem zu machen, was es heute ist: ein führender Player im Bereich Convenience und Unterwegskonsum“, zitierte das Unternehmen Souque in der Mitteilung.

Vorstandsressorts werden neu verteilt

Mit dem Führungswechsel stellt Lekkerland auch den Vorstand neu auf. Ab dem Jahreswechsel sind die Zuständigkeiten wie folgt aufgeteilt: Philipp Pauly übernimmt als Vertriebsvorstand (Chief Sales Officer) die Verantwortung für den Verkauf. Dirk Klein-Hietpas wird als Logistikvorstand (Chief Supply Chain Officer) für die Lieferkette zuständig. Nils Klüssendorf verantwortet als Finanzvorstand (Chief Financial Officer) die Bereiche Finanzen und Recht. Ulf Adebahr steuert als Technologievorstand (Chief Information Officer) die Bereiche IT und Digitalisierung.

Der neue Vorstandschef Hübers arbeitet den Angaben zufolge seit 2020 in der Führung von Lekkerland. Zuvor war er seit 2011 in verschiedenen Funktionen für die Rewe Group tätig. Der Vertriebsmanager Jürgen Stolz wird sich Mitte 2026 in den Ruhestand verabschieden, teilte das Unternehmen mit. Seine Aufgaben übernimmt dann zusätzlich der neue Vertriebsvorstand Pauly.

