Grillsaison 22025 - Vegane Produkte sind teurer und Saucen günstiger

Einladender Tisch: Auch gegrillte Würstchen gehören für viele Verbraucher zum Essvergnügen unbedingt dazu. Bildquelle: Rügenwalder Mühle

Die Grillsaison 2025 überrascht mit unerwarteten Preisentwicklungen. Der Shopper-Marketing-Spezialist Marktguru stellte in einer aktuellen Auswertung der Handelsangebote fest, dass Verbraucher je nach Produkt mit unterschiedlichen Preisveränderungen rechnen müssen.

Vegane Grillprodukte besonders teuer geworden

Besonders auffällig verteuerten sich vegane Grillprodukte. Sie führen mit einer Steigerung von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr die Liste der Preiserhöhungen an. Der durchschnittliche Angebotspreis beträgt nun 13,89 Euro pro Kilogramm.

Im Gegensatz dazu blieb der Preis für mariniertes Fleisch mit einem Anstieg von nur 0,9 Prozent nahezu stabil und kostet durchschnittlich 13,07 Euro pro Kilogramm. Auch Würste verteuerten sich nur moderat um 0,8 Prozent und kosten im Schnitt 10,17 Euro pro Kilogramm.

Erfreuliche Nachrichten gibt es für Liebhaber von Grillkäse und Dips. Grillkäse und ähnliche Produkte verbilligten sich im Vergleich zu 2024 um 2,3 Prozent und kosten nun durchschnittlich 12,10 Euro pro Kilogramm. Noch deutlicher verbilligten sich Saucen und Dips. Mit einem Minus von 7,1 Prozent kosten sie jetzt durchschnittlich 4,38 Euro pro Kilogramm.

Marktguru rät zu Preisvergleichen

„Unsere Daten zeigen, dass die Grillsaison trotz einzelner Preissprünge für die meisten Menschen in Deutschland erschwinglich bleibt – wenn man Angebote gezielt nutzt“, erklärte Marcus Jurman, Chief Research Officer bei Marktguru. Er empfiehlt insbesondere beim Kauf veganer Grillprodukte einen genauen Blick auf die Preisentwicklung, da sich hier der stärkste Anstieg zeige.

Für Grillfreunde lohnt es sich also, die Angebotspreise der Händler genau zu vergleichen. Während Veganer in diesem Jahr mehr bezahlen müssen, können Fleischliebhaber aufatmen. Cleveres Einkaufen und die Nutzung von Angeboten bleiben der Schlüssel zu einem kostengünstigen Grillvergnügen in der Saison 2025.