Produktions- und Logistikzentrum - Edeka eröffnet Wurstfabrik bei Bamberg

An Scheren herrschte kein Mangel bei der Eröffnung des neuen Standortes von Edeka in Hirschaid. Zusammen mit Vertretern von Lokal- und Bundespolitik eröffneten die Edeka-Verantwortlichen das Werk. Bildquelle: Edeka Südbayern

Edeka hat in Hirschaid bei Bamberg einen neuen Produktionsstandort für Fleisch und Wurstwaren eröffnet. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben rund 125 Millionen Euro in das klimaneutrale Produktions- und Logistikzentrum. Die Anlage soll im Oktober den Vollbetrieb aufnehmen, wie das Unternehmen mitteilte.

Die sogenannte „Frische-Manufaktur“ erstreckt sich über eine Fläche von 78.000 Quadratmetern. Das Unternehmen will dort Fleisch- und Wurstspezialitäten nach regionalen Rezepturen herstellen. „Im Grunde produzieren und distribuieren wir von Hirschaid aus alles, was unsere Kundinnen und Kunden in unseren Bedientheken vorfinden“, erklärte Vorstand Gert Lehmann in der Mitteilung.

Die jährliche Produktionsmenge soll von derzeit 8.000 Tonnen auf 18.000 Tonnen steigen. Geplant sei die Entwicklung weiterer Frischeprodukte sowie die Ausweitung des Prepacking-Sortiments für Käse- und Wurstaufschnitt. In Hirschaid werden dann auch die Wurstfabrikationen des Markenfleischprogramms Bauernschätze in Haltungsform 3 produziert. Aktuell umfasst das Sortiment nach eigenen Angaben 22 Artikel.

Das Unternehmen versorgt die neue Anlage überwiegend mit Strom aus einer eigenen 1,3-Megawatt-Photovoltaikanlage. Die Abwärme aus der Kälteanlage nutzt Edeka für die Gebäudeheizung und zur Vorwärmung des Warmwassers. Die Logistik läuft nach Unternehmensangaben vollautomatisch.

Edeka schafft 450 neue Arbeitsplätze

Der Standort soll rund 450 Beschäftigten einen Arbeitsplatz in den Bereichen Produktion, Logistik und Verwaltung bieten. Edeka will zudem Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in den Bereichen Qualitäts- und Lebensmittelmanagement schaffen. Das Unternehmen verlagert die Produktion von den bisherigen Standorten in Nürnberg und Rottendorf nach Hirschaid.

Die Edeka-Gruppe Nordbayern-Sachsen-Thüringen erzielte nach eigenen Angaben im Jahr 2023 einen Verbundumsatz von 5,2 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 48.500 Mitarbeiter und 1.262 Auszubildende. Die Gruppe beliefert etwa 860 Einzelhandelsmärkte der Marken Edeka, E-Center, Marktkauf und Diska in Franken, der Oberpfalz, Sachsen, Thüringen und dem nördlichen Baden-Württemberg.