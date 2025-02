Personalwechsel im Handel - Marco Schäfer gibt Doppelrolle bei Edeka auf

Der Manager Marco Schäfer (Foto) scheidet zum 1. März aus der Geschäftsführung von Edeka Rhein-Ruhr aus und konzentriert sich künftig auf die Leitung der Edeka IT. Seine bisherigen Aufgaben in der Regionalgesellschaft übernehmen die Geschäftsführer Dirk Neuhaus und Peter Wagener.

Marco Schäfer konzentriert sich künftig auf die Leitung der Edeka IT. Der Manager verlässt zum 1. März die Geschäftsführung von Edeka Rhein-Ruhr, wie das Unternehmen mitteilte. Seine bisherigen Aufgaben in der Regionalgesellschaft übernehmen die Geschäftsführer Dirk Neuhaus und Peter Wagener. Nach Schäfers Abgang besteht der ehrenamtliche Vorstand der Genossenschaft damit nur noch aus drei Personen – Neuhaus, Wagener und Kaufmann Alexander Elskamp.

Sehr anspruchsvolle Doppelfunktion

Schäfer hatte seit Februar 2022 bei Edeka Rhein-Ruhr die Ressorts Logistik und IT verantwortet. Gleichzeitig gehörte er der Geschäftsführung der neu gegründeten Edeka IT an. „Die Doppelfunktion als Geschäftsführer der Edeka IT in der Gründungsphase und als Geschäftsführer von Edeka Rhein-Ruhr ist sehr anspruchsvoll“, erklärte Neuhaus. Schäfer habe sich deshalb zur Fokussierung auf die Edeka IT entschlossen.

Edeka Rhein-Ruhr betreibt nach eigenen Angaben gemeinsam mit selbstständigen Kaufleuten rund 700 Lebensmittelmärkte unter den Marken Edeka und Marktkauf in Nordrhein-Westfalen sowie in angrenzenden Regionen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz. Hinzu kommen mehr als 250 Getränkemärkte, die mehrheitlich unter der Marke Trinkgut firmieren. Zu der Regionalgesellschaft gehören außerdem der Fleischhof Rasting und die Bäckerei Büsch als Produktionsbetriebe.