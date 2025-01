Online-Verkaufsplattform - Temu wächst in Deutschland und weltweit rasant

Die Online-Verkaufsplattform Temu verzeichnet in Deutschland ein beachtliches Wachstum. Laut dem Digital-100 Report des IT-Analyseunternehmens Similarweb gehört Temu zu den zehn am schnellsten wachsenden Websites hierzulande. Auch international expandiert das Unternehmen stark.

Seit Herbst 2022 aktiv: Seitdem erobert sich Temu immer stärker seinen Platz unter den Apps der Verbraucher. Bildquelle: Getty Images

Die Online-Verkaufsplattform Temu wächst in Deutschland beachtlich. Der aktuelle „Digital 100 Report“ des IT-Analyseunternehmens Similarweb zählt Temu zu den zehn am schnellsten wachsenden Websites hierzulande. Die Zahl der monatlichen Einzelbesucher stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent auf durchschnittlich 15,1 Millionen.

In Australien die am schnellsten wachsende Website

Temu belegt den achten Platz unter den am stärksten wachsenden digitalen Marken in Deutschland. Die Plattform steht damit in einer Reihe mit Microsoft Bing, Klarna und ChatGPT sowie deutschen Medienplattformen wie sportschau.de und ardmediathek.de.

Auch international wächst Temu stark. In Australien ist Temu.com laut Similarweb die am schnellsten wachsende Website. Die monatlichen Besucherzahlen stiegen dort um 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Großbritannien zählt Temu zu den am schnellsten wachsenden Apps. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg dort um 53 Prozent.

Temu bereits in mehr als 80 Märkten aktiv

Der „Digital 100 Report“ stützt sich auf Schätzungen des Web-Traffics und der App-Nutzung. Die Analysten nutzen Mindestkriterien und filtern manuell, um bedeutende Leistungssteigerungen zu erkennen.

Temu startete im September 2022 in den USA und dehnte sich 2023 nach Europa aus. Das Unternehmen gibt an, heute in mehr als 80 Märkten weltweit aktiv zu sein. Im vergangenen Jahr war Temu laut der Mitteilung die beliebteste iPhone-App in 24 von rund 30 Märkten, in denen Apple lokale Rankings veröffentlicht, darunter auch in Deutschland.