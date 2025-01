Der Logistikdienstleister Dachser hat Thomas Hiemer (Foto) zum neuen Chief Financial Officer ernannt. Der 41-jährige Manager hat die Position schon übernommen. Hiemer arbeitet bereits seit zwölf Jahren im Finanzbereich des Unternehmens.

Personalwechsel in der Logistik

Personalwechsel in der Logistik Thomas Hiemer neuer Finanzvorstand bei Dachser

Thomas Hiemer wird Finanzchef beim Logistikdienstleister Dachser. Bildquelle: Dachser

Der Logistikdienstleister Dachser hat Thomas Hiemer zum neuen Finanzvorstand ernannt. Hiemer übernahm die Position des Chief Financial Officer bereits. Er folgt auf Vorstandschef Burkhard Eling, der das Finanzressort in den vergangenen 18 Monaten in Personalunion geleitet hatte.

Thomas Hiemer verantwortet als Mitglied des Vorstands das Ressort Finance, Controlling, Tax & Treasury. Der 41-Jährige arbeitet nach Angaben von Dachser seit zwölf Jahren im Finanzbereich des Unternehmens. Zuletzt leitete er das Konzerncontrolling und übernahm im Dezember 2021 die Position des Leiters Corporate Finance. Im Juli 2023 stieg er zum stellvertretenden Leiter des Finanzressorts auf.

Stationen in den USA und China

Der Diplom-Ökonom sammelte vor seinem Wechsel zu Dachser Erfahrungen in den USA und China. Zudem arbeitete er im Finanzbereich des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials.

„Dass wir diese Position aus den eigenen Reihen besetzen können, ist ein großer Gewinn für uns“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Simon. Vorstandschef Eling betont: „Thomas Hiemer hat sich bereits tief in die CFO-Aufgabe bei Dachser eingearbeitet. Er übernimmt nahtlos und stellt so die Kontinuität in der Führung sicher.“