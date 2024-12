Mutmaßliche Reizgas-Attacke - Waldheimer Kaufland-Filiale wieder geöffnet

Am Sonnabend hat es spätnachmittags mutmaßlich eine Reizgas-Attacke in einer Kaufland-Filiale im mittelsächsischen Waldheim gegeben. Die Folge: 41 verletzte Kunden. Daraufhin wurde der Supermarkt geschlossen. Heute lief der Geschäftsbetrieb wieder an.

Die mutmaßliche Reizgas-Attacke in dem Weilheimer Kaufland-Supermarkt führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und anderen Rettungskräften. Bildquelle: Getty Images (Symbolbild)

Nach einer mutmaßlichen Reizgas-Attacke in der Kaufland-Filiale an der Hauptstraße in Waldheim im Landkreis Mittelsachsen am Sonnabend spätnachmittags wurden inzwischen alle 15 Menschen, die zur Behandlung und Beobachtung in Krankenhäuser eingeliefert worden waren, wieder nach Hause entlassen. Das teilt ein Polizeisprecher mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Unter anderem werden zur Identifizierung der Täter Videoaufnahmen ausgewertet.

Insgesamt 41 Personen von Attacke betroffen

Insgesamt 41 Personen waren von der Attacke betroffen. Unter den in Krankenhäuser verbrachten 15 Menschen waren auch zwei Kinder. Die Betroffenen klagten über Unwohlsein, brennende Augen und Atemwegsreizungen mit Atemnot.

Polizei und Rettungskräfte wurden um 17.22 Uhr zu Kaufland gerufen. Die Schnelle Einsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes war ebenfalls im Einsatz. Die Marktleitung hatte das Geschäft sofort nach dem Vorfell geschlossen. Seit heute ist es wieder geöffnet.