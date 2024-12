Junger Aufsteiger - Aldi Süd beruft Erik Döbele in Chefetage

Aldi Süd beruft Erik Döbele (Foto) zum Jahreswechsel in seinen Verwaltungsrat. Das hat der Discounter am Dienstag mitgeteilt. Es ist nicht die einzige Veränderung im Führungsgremium.

Erik Döbele begann seine Karriere bei Aldi Süd und steigt nun in die Führungsetage auf. Bildquelle: Aldi Süd

Erik Döbele gehört ab dem 1. Januar 2025 zum Verwaltungsrat von Aldi Süd. Das bestätigte der Discounter auf Anfrage der Lebensmittel Praxis. Döbele ist mit 43 Jahren vergleichsweise jung für eine Top-Position im Management.

Es handelt sich bei ihm um ein Eigengewächs des Discount-Imperiums: 2003 begann er bei Aldi Süd im Rahmen eines dualen Studiums. Den Angaben zufolge war er nach unterschiedlichen nationalen und internationalen Stationen zuletzt als Managing Director National Buying & Customer Interaction für die Bereiche Einkauf, Nachhaltigkeit, Marketing, Kommunikation und Public Affairs verantwortlich.

Der vierköpfige Verwaltungsrat von Aldi Süd fungiert als oberstes Beratergremium für die 30 Regionalgesellschaften des Händlers in Deutschland. Erst vor wengien Wochen hatte Swen Gallina die Position des Sprechers des Gremiums angetreten. Auch bei Gallina handelt es sich um ein Eigengewächs. Nach eigenen Angaben fing er vor mehr als 20 Jahren als Regionalverkaufsleiter bei Aldi Süd an und Stationen in China, den USA und in der internationalen IT.

Zum Verwaltungsrat von Aldi Süd gehören neben Swen Gallina und Neuzugang Erik Döbele auch Michael Veiser und Jürgen Krone.