Personalie Cérélia verstärkt Führungsteam in der DACH-Region

Jakub Jakubowski (Foto links) und Svenja Seidel (Foto rechts) übernehmen neue Schlüsselpositionen für die Marke Knack & Back. Die Cérélia-Gruppe, bekannt für ihre Teigprodukte aus Frankreich, hat die Positionen im Management in der DACH-Region neu besetzt und will ihre Präsenz in Deutschland weiter ausbauen.