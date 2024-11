Erfolg für Discounter Aldi Süd erreicht Nachhaltigkeitsziele vorzeitig Beitrag teilen Aldi Süd hat mehrere Nachhaltigkeitsziele früher als geplant erreicht. Der Discounter strebt bis 2050 Netto-Null-Emissionen an. Zudem setzt das Unternehmen verstärkt auf Tierwohl und Bio-Produkte. Das zeigt der Fortschrittsbericht zur Nachhaltigkeit. Dienstag, 19. November 2024, 12:03 Uhr Thomas Klaus

Bio-Händler Nummer Eins in seinem Vertriebsgebiet: Aldi Süd feilt weiter an seinem Profil als ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Bildquelle: Aldi Süd