Bildquelle: Erdinger Weißbräu Werner Brombach GmbH

Zum 1. September 2024 übernahm Philipp Herold (Foto) die Gesamtleitung des Marketings bei Erdinger Weißbräu. Herold ist seit 2012 bei der Brauerei und startete als Abteilungsleiter Messen und Events. Später übernahm er zusätzlich das Sponsoring, wobei er zur Markenpositionierung beitrug. Er folgt auf Wolfgang Kuffner, der im Juli 2024 zum Geschäftsführer Marketing und Vertrieb aufgestiegen ist.

Wolfgang Kuffner zufolge war Philipp Herold wesentlich an der Positionierung der Erdinger Markenwelten in den letzten Jahren beteiligt. Im Bereich Erdinger Alkoholfrei trug er zur Entwicklung des Erdinger Active Teams bei, das eine der größten Ausdauersport-Communitys in Deutschland wurde. Zudem war er an der Verpflichtung des Ironman Hawaii-Siegers Patrick Lange und an der Einführung der Erdinger Active Tour beteiligt, bei der jährlich rund 650.000 Teilnehmende bei mehr als 120 Sportveranstaltungen versorgt werden.