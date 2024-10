Aldi Süd kooperiert mit dem Paketstationen-Netzwerk Myflexbox. Dies ermöglicht einen flächendeckenden Paketservice an allen Standorten. Die ersten Stationen werden in Nordrhein-Westfalen eingerichtet.

Diese Myflexbox an einer Aldi-Filiale in Bocholt ist nur die erste von vielen: Rund 50 dieser Boxen sollen im gesamten Verbreitungsgebiet von Aldi Süd installiert werden. Bildquelle: Aldi Süd

Aldi Süd erweitert sein Paketservice-Angebot durch eine Kooperation mit dem anbieteroffenen Paketstationen-Netzwerk Myflexbox. Dies teilte der Discounter mit. Die Zusammenarbeit soll es ermöglichen, an allen Aldi Süd Standorten einen Paketservice anzubieten.

2025 Integration weiterer Logistikpartner

Laut der Mitteilung verfügen die meisten Aldi Süd-Filialen bereits über DHL-Paketstationen. Durch die neue Partnerschaft mit Myflexbox können nun auch die übrigen Standorte nachziehen. An diesen Stationen sollen Kunden künftig Pakete der Logistikpartner GLS, UPS und Fedex kontaktlos empfangen, versenden und zurückschicken können. Aldi Süd plant das Integrieren weiterer Logistikpartner im Jahr 2025.

Die Einrichtung der ersten Myflexbox-Stationen beginnt in Nordrhein-Westfalen, unter anderem in Duisburg, Bocholt und Moers. Der Discounter kündigte an, dieses und kommendes Jahr rund 50 weitere Standorte im gesamten Aldi Süd-Verbreitungsgebiet auszustatten.

Aldi Süd setzt auf One-Stop-Shopping-Strategie

Thorsten Koch, Ansprechpartner für Standortkooperationen bei Aldi Süd, betont den Mehrwert für die Kunden: „Unsere Kunden können so an noch mehr Standorten Pakete abholen oder versenden. Damit sparen sie Zeit und letztlich auch Kilometer – und das ist gut für alle.“

Die Kooperation mit Myflexbox gehört zur „One-Stop-Shopping“-Strategie von Aldi Süd. Der Discounter entwickelt seine Filialstandorte weiter, um sie für Kunden attraktiver zu gestalten. Dies umfasst zusätzliche Flächen für Gastronomie, ergänzenden Handel oder Büros. An über 1.300 Standorten arbeitet Aldi Süd nach eigenen Angaben bereits mit rund 400 Partnerunternehmen zusammen.