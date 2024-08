Nach den tödlichen Schüssen durch Polizeibeamte auf eine Frau in einem Münchner Supermarkt hat sich nach Behördenangaben bestätigt: Die Erschossene habe massive psychische Probleme gehabt und sei drogenabhängig gewesen.

Ein Penny-Supermarkt im Münchner Stadtteil Sendling wurde am gestrigen Abend zum Schauplatz eines dramatischen Vorfalls. Dort soll eine mutmaßlich psychisch kranke Frau vier Polizeibeamte mit einem Messer bedroht haben. Daraufhin sei die 31-Jährige erschossen worden. Zuvor sei vergeblich Pfefferspray eingesetzt worden,

Heute verstärkten sich nach Polizeiangaben die Hinweise darauf, dass die Erschossene massive psychische Probleme gehabt habe und drogenabhängig gewesen sei.

Bestätigt wurde, dass sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mehrere Kunden in dem Geschäft aufgehalten haben. Die Ermittlungen dauern an. Dabei geht es, wie in solchen Fällen üblich, um die Rechtmäßigkeit des Schusswaffeneinsatzes.