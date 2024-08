Marcus Almeling (Foto), bisher Finanzgeschäftsführer bei der Unternehmensgruppe Theo Müller, wechselt zur Aldi Süd Holding KG in Salzburg. Der langjährige Chef der Aldi Tochter Hofer in Österreich, Horst Leitner, geht in den Ruhestand.

Bei der Aldi Süd Holding stehen gleich mehrere personelle Neuerungen an. Wie Marcus Almeling selbst auf seinem LinkedIn-Profil bekannt gab, wird er ab November dem Management Board der Aldi Süd KG in Salzburg als Group Financial Officer beitreten. Almelig war zuletzt Finanz-Chef bei der Unternehmensgruppe Theo Müller und hat dort unter anderem die Übernahme von Landliebe mit eingefädelt. Auch die Fastfoodkette McDonalds findet sich in seiner Vita. Hier war Almeling zuletzt stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Mit den beiden CEOs Thomas Ziegler und Tom Daunt sowie jetzt Marcus Almeling besteht der Vorstand der Aldi Süd Holding somit aus drei Managern.

Bei der Aldi Tochter Hofer in Östereich geht zudem der langjährige Chef Horst Leitner nach 32 Jahren bei dem Unternehmen in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Max Hofmarksrichter, derzeit Verwaltungsrat bei Aldi Süd in Deutschland. Der Wechsel soll im Januar das kommenden Jahres vollzogen werden.