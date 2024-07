Bildquelle: tegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG

Die Schweizer Einkaufsallianz EMD Retail Group bündelt ihre Kräfte mit dem deutschen Händlerbündnis RTG im internationalen Einkauf. Das teilte EMD am Montag mit. Zur RTG gehören die mittelständischen deutschen Handelsunternehmen Bartels-Langness, Bünting, Klaas & Kock, Kaes, Netto und Tegut. Das verbindende Glied zwischen beiden Einkaufsallianzen ist bisher die deutsche Globus-Gruppe gewesen, die beiden Organisationen angehört.

Ziel der gebündelten Kräfte ist es nach Angaben von EMD, „in Partnerschaft mit der internationalen Markenartikelindustrie die besten und kundenfreundlichsten Sortimentskonzepte in den angeschlossenen Ladennetzen zu fördern“. Die Integration von RTG International in der Retail Group der EMD werde zum 1. Januar 2025 mit dem gleichzeitigen Startschuss für die operative Arbeit abgeschlossen sein, hieß es weiter. Gerade erst hatte Kaufland seinen Abschied von der EMD verkündet. Der Großflächendiscounter wechselt zum Bündnis Age Core.

Mit der Bündelung der Markenartikel-Einkaufsvolumina von EMD Retail Group und RTG International, teilte EMD mit, „werden für die Einzelhändler und die Partner in der Industrie vorteilhafte On-Top-Vereinbarungen im Sinne der europäischen Konsumenten realisierbar sein“. Zum Start 2025 sei die um die neuen deutschen Einzelhändler erweiterte Retail Group der EMD in mehr als 17.000 Verkaufsstellen in fünf europäischen Ländern aktiv und repräsentiere dabei einen Außenumsatz von 90 Milliarden Euro.

EMD weist zudem darauf hin, dass der zur dänischen Salling Group gehörende Händler Netto und der zur Migros Zürich gehörende Händler Tegut „ausschließlich ihre für den deutschen Markt bestimmten Markenartikel in die von der neuen EMD Retail Group verhandelten Beschaffungsmengen“ einbringen.

Weiter verstärkt hat sich die EMD im personellen Bereich: Der Niederländer Raymond Wesselse steht ab sofort der A-Brand-Abteilung in der EMD-Zentrale im schweizerischen Pfäffikon vor.