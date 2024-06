Der niederländische Händler Plus hat im Rahmen der im Dezember 2021 bekannt gegebenen Fusion mit Coop inzwischen 138 Coop-Filialen auf Plus umgestellt. Für 70 Filialen sieht man hingegen keine Zukunft und sucht Käufer.

Fusion Plus will 70 Coop-Standorte loswerden

Die niederländische Supermarktkette Plus treibt die Fusion mit dem Wettbewerber Coop (ursprünglich über 300 Filialen) voran. 138 Coop-Filialen wurden seit Bekanntwerden der Pläne in 2021 bereits auf Plus umgeflaggt. Außerdem wurden die Logistiknetzwerke modernisiert und integriert sowie die Büros zusammengelegt. Laut Unternehmensangaben hat interne Analyse jedoch ergeben, dass für 70 Coop-Standorte keine ausreichende Zukunftsperspektive unter dem Plus-Format besteht. Die Investitionen in Kombination mit den erhöhten Betriebskosten für diese Geschäfte seien zu hoch, um eine langfristige Perspektive zu bieten.

Aus diesem Grund sucht Plus nun nach einem Käufer für diese Filialen. Eine Schließung der Geschäfte ist nicht vorgesehen. „Die Absicht besteht darin, die Filialen an eine Organisation zu übertragen, die für den Betrieb dieser spezifischen Filialen besser gerüstet ist“, erklärt Plus.

Am 6. September 2021 wurde bekannt, dass sich die Supermarktketten auf eine Fusion geeinigt haben. Der Name Coop wird komplett verschwinden.