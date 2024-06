In Bonn können sich Kunden der Drogeriemarktkette dm ab sofort per Express-Lieferung online bestellte Waren kommen lassen. Damit rollt das Unternehmen seinen Schnelllieferservice weiter aus.

Eine Lieferung noch am Tag der Bestellung - das bietet die Drogeriemarktkette dm nun in acht Städten. Ab sofort können auch Kunden in Bonn die Express-Lieferung nutzen. Ausgeliefert werden Bestellungen vom dm-Markt am Friedensplatz mit Lastenrädern oder E-Fahrzeugen.

Mit der Express-Lieferung können Kunden bestimmter Postleitzahlen-Gebiete alle in der Filiale verfügbaren Produkte über den Onlineshop dm.de oder die dm-App bestellen. Bei einer Bestellung bis 18 Uhr erhalten Kunden die bestellten Produkte noch am gleichen oder folgenden Werktag. Geht eine Bestellung nach 18 Uhr oder an Sonn- und Feiertagen ein, erfolgt die Auslieferung nach Wahl am nächsten oder übernächsten Werktag.

Nicht nur Kunden, die ein dm-Kundenkonto haben, sondern auch Gastbesteller können die schnelle Lieferung nutzen, wenn sich die Rechnungsadresse im Liefergebiet befindet.

Die Express-Lieferung steht neben Bonn auch in den Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Karlsruhe, Köln, München und Stuttgart zur Verfügung.