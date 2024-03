Wolt-Sprecherin Janina Baldin sagt: „Wir wollen lokale Einzelhändler unterstützen und ermöglichen ihnen über unsere Plattform, ihren Kundenkreis mit nur wenig Aufwand zu vergrößern und somit Umsätze zu steigern.“

Das Liefergebiet umfasst zum Start ein Gebiet rund um Darmstadt-Mitte. Dazu gehören Darmstadt-Nord, Teile von Darmstadt-West und -Ost sowie Bessungen. Weitere Liefergebiete sollen folgen. Außerdem wurde mit Wolt for Work ein Service für Darmstädter Firmen eingeführt. Diese können unter anderem ihren Mitarbeitern bezuschusste Bestellungen als Mitarbeitervorteil ermöglichen; Mittagessen lassen sich ins Büro oder direkt ins Home-Office liefern.

Janina Baldin kündigt an, Wolt wolle in Deutschland in den kommenden Monaten weiter expandieren. Wolt sei inzwischen in rund 50 Städten in Deutschland vertreten. Weltweit handele es sich um mehr als 500 Städte in 26 Ländern.