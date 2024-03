Gemeinsam mit Ingo Steinbach und Christoph Osegowitsch wird er das Familienunternehmen, das mit seinen Tochterunternehmen unter anderem Tee, Riegel, Cerealien, Nüsse sowie Trockenfrüchte produziert und vertreibt, leiten. Im Aufsichtsrat sind Michael und Jochen Spethmann als Vertreter der Familie präsent.

Peter Amon blickt auf eine 30-jährige Berufserfahrung in der nationalen und internationalen Konsumgüterindustrie zurück. Zuletzt bekleidete er die Position des Executive Directors bei More-Than-Meals, wo er insbesondere das deutsche Handelsmarken-Geschäft unter der Firma Abbelen leitete. Davor hatte er mehrere Positionen inne, darunter Head of Global Food bei Nestlé Professional, Geschäftsführer bei Unilever Deutschland und Präsident Europe bei Aramark. Seine berufliche Laufbahn begann er im Vertrieb bei Langnese-Iglo in Hamburg.

Bei der LSH ist Peter Amon für die Bereiche Strategie, Vertrieb, Marketing, Personal, Tee-Einkauf, Qualitätssicherung und Corporate Identity/Public Relations sowie die Beteiligungen verantwortlich. Die Zuständigkeitsbereiche der anderen Vorstandsmitglieder bleiben unverändert: Ingo Steinbach leitet Finanzen, Controlling, IT, Recht, Qualitätsmanagement, Mergers & Acquisitions, Nordgetreide und Plantera, während Christoph Osegowitsch für die Supply Chain (Produktion, Planung, Logistik, Einkauf, Technik) zuständig ist.