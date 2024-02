Trotz einer allgemeinen Konsumflaute erzielte die Parfümeriekette Douglas im wichtigen Weihnachtsgeschäft ein Umsatzplus. Insbesondere dieses und der „Black Friday“ hätten zu hohen Umsatzzahlen beigetragen, gibt das Unternehmen an.

Während des „Black Friday“ verzeichnete Douglas demnach europaweit Spitzenzeiten mit über 20.000 Aufträgen pro Stunde in den Online-Shops. Douglas-Chef Sander van der Laan betonte die Bedeutung der Monate Oktober bis Dezember als die wichtigste Zeit des Jahres für das Unternehmen.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres stieg der Konzernumsatz um 8 Prozent auf rund 1,56 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 12,6 Prozent auf 348,3 Millionen Euro. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 125,2 Millionen Euro, ein Plus von 10,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders im Online-Geschäft verzeichnete Douglas ein starkes Wachstum von 10,7 Prozent, während die Filialen ein Wachstum von 6,7 Prozent verzeichneten.

Die Veröffentlichung der Zahlen eine Woche früher als geplant deutet möglicherweise auf einen bevorstehenden Börsengang hin. Finanzmarktexperten sehen darin einen Hinweis darauf, dass potenzielle Investoren einen aktuellen Überblick über das operative Geschäft von Douglas erhalten und sich früher in die Materie einarbeiten können. Die Rückkehr an die Börse war bereits absehbar, und laut Unternehmenskreisen laufen die Vorbereitungen für einen Börsengang auf Hochtouren. Möglicherweise wird Douglas den Schritt in den kommenden Wochen bekannt geben, sofern sich das Marktumfeld nicht deutlich verschlechtert.