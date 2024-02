Der Online-Lebensmittelhändler Knuspr bietet seinen Münchner Kunden ab sofort als zusätzlichen Service 15-Minuten-Zeitfenster für die Lieferung an. Diese Neuerung ermögliche es den Kunden, den eigenen Wocheneinkauf noch präziser als bisher zu planen, so Mark Hübner (Foto), Geschäftsführer Knuspr.

Für Knuspr-Premium-Kunden sei der neue Service kostenlos. Alle weiteren Kunden können die 15-Minuten-Zeitfenster zum Start im Februar für einen Zuschlag ab 1 Euro in Anspruch nehmen. Verfügbar ist das Angebot im gesamten Stadtgebiet sowie im nördlichen Münchner Umland, also u.a. in Garching, Ismaning, Unter- wie Oberschleißheim, Eching und Neufahrn.

„Viele unserer Kunden haben den Wunsch geäußert, auch kurz bevor sie das Haus verlassen oder auch in der Mittagspause die Lieferung für ihren Wocheneinkauf entgegennehmen zu können. Das lässt sich mit dem neuen Service natürlich deutlich besser in den stressigen Berufsalltag integrieren, als mit den gewohnten 60-Minuten-Zeitfenstern, die natürlich weiterhin alternativ zur Auswahl stehen”, erklärt Hübner weiter.